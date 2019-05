Promotie-held El Ghazi eert Nouri en wil bij Aston Villa blijven

Als het aan Anwar El Ghazi ligt, speelt hij ook volgend seizoen bij het net gepromoveerde Aston Villa. De huurling van Lille speelde een glansrol in de beslissende 2-1 play-offzege op Derby County (hij maakte de 1-0 en leidde de 2-0 in) en wil niets liever dan in Birmingham blijven. Ook kwam hij met een mooi eerbetoon aan zijn vriend Abdelhak Nouri.

Na afloop van zijn heldenrol die The Villans terugbrengt naar de Premier League stond de ex-Ajacied het clubkanaal van zijn tijdelijke werkgever te woord. ,,Ongelooflijk”, stamelde hij. ,,Ik weet niet goed hoe ik mijn gevoelens moet omschrijven. Het voelt een beetje alsof ik door de lucht zweef. We hebben het gedaan! Aston Villa, de fans, mijn teamgenoten: wij allemaal!”

Met een soort vallende kopbal maakte El Ghazi op slag van rust de 1-0. ,,Ik sprak net met Dave, onze video-analist. Hij zei: ‘Ik heb je nog nooit een bal zien koppen, en nu scoor je met je hoofd.’ Ik denk trouwens dat het mijn schouder was, maar het is sowieso prachtig om te scoren op Wembley. Dit was de mooiste goal van mijn leven.”

Anwar El Ghazi werkt de bal binnen, onder anderen Ashley Cole (links) kijkt toe.

Ook sprak El Ghazi over de Ramadan, waar hij tot en met de halve finale aan deelnam. ,,De heenwedstrijd begon toen vroeg, dus dat ging oké. Maar in de return was ik in de eerste helft mezelf gewoon niet. Toen dacht ik: ik moet professioneel blijven, ik kán niet vasten voor de finale, want dan moet ik top zijn. Het is mijn geloof, maar soms moet je keuzes maken. Ik heb het erover gehad met mijn familie, nu hoop ik dat God me vergeeft.”

De van Lille gehuurde El Ghazi hoopt ook dat hij met Aston Villa de Premier League in mag. ,,Ik heb echt genoten van mijn tijd hier, ik hou van de club en de fans. Ik moet nu met mijn zaakwaarnemer gaan praten, nadat ik hiervan heb genoten. Dit is een fantastische club, ik zou heel blij zijn als ik hier mag blijven. Ik hoop dat we alles met Lille kunnen regelen, dat dat goed gaat en dat ik hier kan blijven.”

Nouri