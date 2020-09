Promovendi La Liga: Een KKD-stadion, een elftal nieuwe spelers en een spits van v40

Cádiz CF

Een punt was het gat tussen kampioen Huesca en nummer twee Cádiz. De club van het gelijknamige schiereiland in de Atlantische Oceaan promoveerde vijftien jaar geleden voor het laatst naar La Liga, maar hield het toen slechts een seizoen vol.



Om de ambities voor handhaving kracht bij te zetten, haalde El Submarino Amarillo (De Gele Onderzeeër, dezelfde bijnaam als Villarreal inderdaad) Álvaro Negredo. De aanvaller is inmiddels 35 jaar en scoorde tien keer in 21 interlands voor Spanje. Aan ervaring geen gebrek.



Dat de spits de afgelopen twee seizoenen scoorde in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al Nasr is misschien minder hoopgevend. De club haalde naast Negredo nog elf spelers binnen, maar strikte verder geen bekende namen.



Oprichtingsjaar: 1910

Stadion: Estadio Ramón de Carranza (20.724 plaatsen)

Nederlandse oudgediende: Lucas Bijker (22 wedstrijden in 2017-2018)