Promovendus Granada dient De Jong en Barça tweede nederlaag toe

Na 63 tellen was het al raak in Granada, alleen niet in het doel van de nummer 2 van de Segunda División van afgelopen seizoen. Barça-back Junior Firpo liet zich makkelijk in de luren leggen en daar profiteerde Ramon Azeez optimaal van. Ook na de tegentreffer bleven de Catalanen, spelend zonder de nog altijd niet 100% fitte Lionel Messi, onscherp ogen. De bijna 19.000 supporters in het volgepakte Nuevo Estadio de Los Cármenes zagen zelfs hoe hun ploeg vervolgens nog een paar keer in de buurt kwam van een tweede treffer, maar het bleef 1-0 na de eerste helft.



Na rust besloot trainer Ernesto Valverde dan toch zijn Argentijnse superster binnen de lijnen te brengen. Hij zag echter ook hoe zijn ploeg het na de onderbreking moeilijk bleef hebben met de sterke thuisploeg. Barça kwam eerst nog goed weg toen Marc-André ter Stegen in de fout ging en de bal nog net voor de lijn onder controle kreeg, maar even later moest de Duitse goalie opnieuw vissen. Arbiter Guillermo Cuadra besloot na het zien van de beelden namelijk dat Arturo Vidal strafbaar hands had gemaakt en invaller Álvaro Vadillo faalde niet van elf meter. In de 25 resterende minuten kon de ploeg van De Jong, die de hele wedstrijd binnen de lijnen bleef, niks meer veranderen aan deze stand.