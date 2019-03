Pröpper en Locadia na strafschoppen naar halve finale FA Cup

De andere halve finale gaat over drie weken tussen Watford en Wolverhampton Wanderers, dat gisteravond op Molineux met 2-1 won van Manchester United. Watford was met dezelfde uitslag te sterk voor Crystal Palace. Manchester City won gisteravond met 2-3 bij Swansea City, nadat het twintig minuten voor tijd nog tegen een 2-0 achterstand aan keek in Wales.

Alex Pearce opende vandaag in de 70ste minuut de score voor Millwall met een kopbal uit een corner. Het was voor Millwall de zevende goal op rij uit een standaardsituatie in de FA Cup, waarin de ploeg van coach Neil Harris eerder al won van Hull City, Everton en Wimbledon. In de 79ste minuut maakte Aiden O’Brien er ook nog 2-0 van voor Millwal, de huidige nummer 20 in het Championship.



Jürgen Locadia, die een kwartier voor tijd inviel voor Anthony Knockaert, maakte in de 88ste minuut de 2-1 namens Brighton & Hove Albion. Daar leek het bij te blijven, maar in de blessuretijd werd het nog 2-2. Millwall-keeper David Martin zat helemaal mis bij een indraaiende vrije trap van Solly March. Vervolgens werd er in de verlenging niet meer gescoord, al werd kort voor tijd nog wel een goal van Brighton onterecht afgekeurd wegens buitenspel. Bij Brighton deed middenvelder Davy Pröpper, die zich morgen weer mag melden bij Oranje, de hele wedstrijd mee. Hij was een van de spelers die zijn strafschop benutte. Brighton won vanaf elf meter met 5-4.