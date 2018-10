Pröpper nog enkele weken aan de kant bij Brighton

Henry kijkt uit naar debuut als trainer: ‘Ik weet niet hoe ik zal zijn’

18:50 Thierry Henry (41) was afgelopen zaterdag nog assistent van bondscoach Roberto Martínez bij de nationale ploeg van België. Vandaag had hij voor het eerst de beschikking over de hele selectie bij AS Monaco, dat slechts zes punten verzamelde in de eerste negen competitieduels.