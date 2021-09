PSG haalt uit naar La Liga-baas Tebas: ‘Mismanagement én staatssteun voor Spaanse clubs’

Paris Saint-Germain was jarenlang het mikpunt van kritiek voor La Liga-baas Javier Tebas. De Franse topclub heeft er nu genoeg van en slaat in een brief, in handen van persbureau AP, keihard terug.

Victoriano Melero, algemeen secretaris van PSG, hekelde in de brief dat La Liga tot voor kort geen binnenlandse financiële regels had terwijl de Ligue 1 die al jaren heeft. ,,Het is nu publiekelijk bekend dat bepaalde Spaanse clubs en uw competitie te maken hebben met onhoudbare schuldenniveaus na grof wanbeleid”, schreef Melero. ,,Om nog maar te zwijgen over de manier waarop het Spaanse voetbal het afgelopen decennium is gefinancierd - ook door de staat.”

Dat is een verwijzing naar staatssteun die FC Barcelona en Real Madrid in het verleden hebben gekregen. De schulden van de club van trainer Ronald Koeman zijn gestegen tot 1,4 miljard euro, waarbij de coronapandemie de bestaande financiële problemen bij de Calataanse club verergerde. Daardoor was Barça genoodzaakt om Messi transfervrij te laten gaan naar PSG.

Quote Jouw opmerkin­gen over de leeftijd van deze spelers beledigen ook de miljoenen fans over de hele wereld die hen aanbidden. Victoriano Melero (PSG)

Tebas zei gisteren onder meer: ,,PSG kan zo in de veteranencompetitie spelen gezien de leeftijd van sommige spelers. La Liga heeft jonge spelers als Vinicius Junior. We gaan het probleem PSG oplossen en groeien ondanks het vertrek van Messi. Wat PSG nu doet is gevaarlijker dan de Super League.’’

PSG trok onder andere de 34-jarige Messi en de 35-jarige Sergio Ramos aan. Melero: ,,Je valt de spelers op een respectloze manier aan, simpelweg omdat ze hebben besloten jouw competitie te verlaten. Terwijl je tot voor kort over deze spelers pochte om jouw competitie te promoten. Jouw opmerkingen over de leeftijd van deze spelers beledigen ook de miljoenen fans over de hele wereld die hen aanbidden.”

,,Keer op keer sta je jezelf toe om publiekelijk de Franse competitie, onze club, onze spelers - samen met spelers van andere clubs - en de fans van het Franse voetbal aan te vallen. Met jouw beledigende en lasterlijke uitspraken insinueer je dat we ons niet houden aan de financiële regels van het voetbal. Maar PSG voldoet al jaar na jaar aan de Europese en de Franse regelgeving.” Overigens trof PSG in 2014 een schikking met de UEFA voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels.

Volledig scherm Javier Tebas. © EPA