PSG hoort straffen na knokpartij: Kurzawa zes duels geschorst, Neymar en Paredes twee

De zwaarste straf is voor Layvin Kurzawa, die vanwege zijn aandeel in de vechtpartij zes duels aan zijn broek kreeg. Neymar en Leandro Paredes moeten allebei twee duels aan de kant blijven. Het duo kreeg daar voor het opstootje van zondag bovendien één duel voorwaardelijk bij. Marseille-spelers Jordan Amavi en Dario Bendetto moeten respectievelijk drie duels en één wedstrijd toekijken.

Overigens gaat de Franse bond op een later moment nog naar twee andere incidenten kijken. Alvaro González (door Neymar beschuldigd van racisme) en Ángel Di María (die naar González zou hebben gespuugd) moeten zich op een later moment verdedigen tegenover de tuchtcommissie. Beide spelers kregen geen rood, maar moeten nu alsnog vrezen.

Vlam in de pan

Het ging zondag diep in blessuretijd helemaal mis in het Parc des Princes. Na minutenlang bekvechten tussen Neymar en González sloeg de vlam echt in de pan, resulterend in een opstootje met een paar rake trappen en klappen. Kurzawa en Amavi konden met direct rood van het veld af na hun gevecht, Paredes en Benedetto kregen hun tweede gele kaart.