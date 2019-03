PSG houdt na uitschakeling vertrouwen in Tuchel

Trainer Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain hoeft na de onverwachte uitschakeling van zijn ploeg in de Champions League niet direct te vrezen voor ontslag. Voorzitter Nasser Al-Khelaifi houdt vertrouwen in de Duitse trainer, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij de Franse topclub met torenhoge ambities.

,,Ik vertrouw de trainer. We gaan niet ineens ingrijpen omdat we nu een wedstrijd hebben verloren’', aldus de zakenman uit Qatar. De Arabieren pompten de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s in PSG met als grote doel het winnen van de Champions League. In Frankrijk haalt de ploeg uit Parijs al jarenlang zo’n beetje alle prijzen binnen, maar het gewenste succes in Europa blijft steeds maar uit.

Voor het derde jaar op rij strandde PSG al in de achtste finales. En dat terwijl de ploeg van Tuchel in Engeland het eerste duel met Manchester United met 2-0 had gewonnen. ,,Ik snap niet hoe dit mogelijk is’', zei Al-Khelaifi na de nederlaag in het eigen Parc des Princes (1-3).

Tuchel kon ook geen verklaring geven. ,,Het is vreselijk om zo een wedstrijd te verliezen. We hadden het na deze 180 minuten voetballen niet verdiend om eruit te vliegen. Zij maakten drie doelpunten zonder aan te vallen, zonder zelf kansen te creëren.’'