PSG komt zonder Mbappé, Neymar, Verratti en Wijnaldum niet voorbij Lorient

Eerder deze week schreven Franse media dat recordaankoop Neymar en middenvelder Verratti mogen uitkijken naar een nieuwe club omdat ze niet meer in de plannen voorkomen. Datzelfde geldt voor Mbappé, omdat hij zijn volgend jaar aflopende contract niet wil verlengen. Ethan Mbappé, het 16-jarige broertje van Kylian, speelde in de voorbereiding nog regelmatig mee bij PSG. Vanavond ontbrak ook hij in de wedstrijdselectie van de nieuwe coach Luis Enrique.

Vanwege de contractperikelen ontbreekt de 24-jarige Franse aanvaller, die eind vorig jaar nog schitterde met een hattrick in de WK-finale, al langer in de selectie van de Franse kampioen. Mbappé miste ook de oefencampagne in Azië. De toekomst van Oranje-international Georginio Wijnaldum, eveneens absent, is onduidelijk. PSG verhuurde de middenvelder afgelopen seizoen aan AS Roma. De 32-jarige Rotterdammer staat nog een jaar onder contract in Parijs, maar lijkt de Franse hoofdstad deze maand nog wel te gaan verlaten.