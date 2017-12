PSG lijdt eerste nederlaag van het seizoen op bezoek bij Strasbourg

De ploeg van Neymar en co had een tegengoal binnen het kwartier nodig om wakker te worden in het Stade de la Meinau. De verdediging van de ploeg van coach Unai Emery stond te slapen bij een vrije trap van Strasbourg waardoor Nuno Da Costa vogelvrij de 1-0 kon inkoppen.



Kylian Mbappe bracht de ploegen nog voor rust in evenwicht. Hij nam de plek in de spits over van Edinson Cavani, die op de bank begon.