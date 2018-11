PSG-middenvelder Verratti nacht in de cel na rijden onder invloed

Verratti werd gearresteerd in de nacht van dinsdag op woensdag op de ringweg in het dertiende arrondissement van Parijs. Verratti, die in de zomer van 2012 de overstap maakte van Pescara naar Paris Saint-Germani, werd aangehouden met een alcoholpromillage van 0,49 milligram. De toegestane hoeveelheid is 0,20 milligram.



Verratti moest de nacht in de cel doorbrengen. De 27-voudig international van Italië zal later nog voor de rechter moeten verschijnen, maar zal waarschijnlijk voor lange tijd zijn rijbewijs kwijtraken. Verratti maakte woensdagochtend direct zijn excuses bij zijn trainer en het bestuur van PSG, maar kreeg desondanks een flinke boete van de Franse topclub.