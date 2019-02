PSG pas in verlenging langs derdeklasser

Thomas Tuchel koos in het stadion van Olympique Lyon voor een soort van B-opstelling. Sterren als Edinson Cavani en Kylian Mbappé ontbraken in de basis, maar kwamen in de tweede helft toch in het veld om het verschil te maken. Daarin slaagde PSG, dat de beker de voorbije vier edities wist te winnen, pas in de eerste helft van de verlenging. Julian Draxler opende in de 102de minuut de score. Even later maakte Moussa Diaby de tweede en Cavani zette vlak voor tijd de eindstand op het bord.



Lyon won afgelopen weekend nog van PSG. De ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete komt morgen in actie tegen Guingamp. Die club knikkerde PSG vorige maand nog uit het tweede Franse bekertoernooi, de Coupe de la Ligue.