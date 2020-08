PSG pas na interlandperiode in actie, ook tweede competitieduel verplaatst

Suárez hekelt ‘lekkende’ Barça-lei­ding: ‘Niemand heeft iets in mijn gezicht gezegd’

22 augustus Er wordt veel gespeculeerd over de toekomst van Luis Suárez bij Barcelona, maar de aan Ajax gelinkte Uruguayaan zelf is bepaald nog niet van plan om te vertrekken. In een openhartig interview met El País hekelt hij de handelswijze van de clubleiding.