PSG rekent op snelle rentree van Neymar

‘City vecht voor vier prijzen, de eerste is nu binnen’

19:00 Liverpool is na de 0-0 bij Manchester United de nieuwe koploper in Engeland. Naaste belager Manchester City had geen competitieverplichtingen, maar won wel de finale van de League Cup. Wie heeft dit seizoen de langste adem? Gerard Wiekens (ex-Manchester City) en Erik Meijer (ex-Liverpool) laten de komende weken op deze site hun licht schijnen op de bloedstollende titelstrijd in de Premier League.