PSG spoelt CL-kater weg met koppositie: druk ligt weer bij Botman en Lille

Het laatste half uur werd echter toch nog billenknijpen voor het sterrenensemble van Mauricio Pochettino. Het was namelijk Ignatius Ganago die twee minuten na de 2-0 alweer voor de 2-1 zorgde en dus was het verschil weer minimaal. Mauro Icardi leek zeven minuten voor tijd even voor wat meer lucht te zorgen bij de thuisploeg, maar zijn goal werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Na het laatste fluitsignaal stond echter wel de 2-1 voor PSG nog op het scorebord en dat betekent dat de club uit de Franse hoofdstad weer voor even de koploper in de Ligue 1 is. De voorsprong op Lille is twee punten, de voorsprong op AS Monaco vier punten en die op het Olympique Lyon van Memphis Depay acht punten. Lille speelt echter vanavond (21.00 uur) nog tegen OGC Nice terwijl AS Monaco en Olympique Lyon elkaar morgen (21.00 uur) treffen.