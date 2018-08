PSG toont suprematie in Franse Super Cup tegen Monaco

PSG was oppermachtig in China. Het balbezit was 67 procent tegen 33 voor de Zuid-Fransen. Ook in het scoreverloop werd de overmacht uitgedrukt. De vier doelpunten werden keurig verdeeld over beide helften. Ángel Di María scoorde na zo'n half uur spelen de 1-0 voor de landskampioen en de winnaar van de landstitel, de Coupe de France en de Coupe de la Ligue. Het 20-jarige talent Christopher Nkunku was vlak voor rust trefzeker voor de ploeg van de nieuwe trainer Thomas Tuchel, die direct zijn eerste prijs pakte in Franse dienst.



Timothy Weah, inderdaad de zoon van voormalig voetballer en huidige president van Liberia George, besliste de wedstrijd. Waarna Di María nog een duit in het zakje deed.



Onder de lat maakte de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon (40) zijn officiële debuut voor PSG. Tuchel miste nog heel wat vaste krachten, onder wie de Franse internationals die vorige maand de wereldtitel veroverden. Vedette Neymar deed alleen het laatste kwartier mee.



Het was voor het zesde jaar op een rij dat PSG de Franse Super Cup, de Trophée des Champions, won.