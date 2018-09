PSG wint ook zonder Mbappé, eerste thuiswinst Vieira met Nice

Mbappé pakte vorige week rood en kreeg een schorsing van drie wedstrijden aan zijn broek. Vanavond miste zijn ploeg zijn sterspeler in elk geval niet. De aanvallers die er wel in stonden, scoorden allemaal een keertje tegen Saint-Étienne. Julian Draxler, Edinson Cavani en Angel Di Maria scoorden allen een keertje. Het slotakkoord was voor Moussa Diaby, die vlak voor tijd de eindstand op 4-0 bepaalde. Door deze overwinning staat Paris St. Germain na vijf duels bovenaan de Ligue 1 met vijftien punten. Dijon en Toulouse, die dit weekend nog in actie komen, volgen op gepaste afstand met negen punten.

Nice

OGC Nice heeft de eerste thuisoverwinning van het seizoen geboekt. Pierre Lees Melou bezorgde zijn ploeg in de negentigste minuut de driepunter in het duel met Stade Rennes: 2-1.



Nice boekte vorige week tegen Olympique Lyon (0-1) de eerste overwinning van het seizoen, maar nu heeft de ploeg van coach Patrick Vieira ook een thuiswinst op zak. Gemakkelijk ging dat niet. In de eerste helft miste Benjamin Bourigeaud een penalty namens Stade Rennes, waarna het in de tweede helft alsnog raak was voor de uitploeg. Romain del Castillo verscheen na een krap uur op het scoreformulier.



OGC Nice, waar Balotelli ontbrak vanwege een blessure, toonde veerkracht. In het laatste kwartier kwam de thuisploeg nog langszij via Allan Saint-Maximin en Lees Melou. Vieira haalt opgelucht adem: de eerste thuiswinst is binnen.