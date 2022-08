Baumgartl keerde vorige week terug op het trainingsveld van Union Berlin nadat in mei een tumor bij hem werd ontdekt. De PSV-huurling werd geopereerd, waarna de Duitser moest revalideren en ook chemotherapie volgde. Eind juli wacht mogelijk een definitieve goedkeuring om de training weer op te pakken voor de 26-jarige Duitser, die inmiddels dus wel de voetbalschoenen weer heeft aangetrokken voor individuele trainingen. Dat de verdediger zo open is over zijn ziekte heeft volgens hem een belangrijke reden.

,,Als voetballer heb ik een functie als rolmodel. Het is belangrijk om te laten zien dat zo'n ziekte vooral ook jonge mensen treft. Bij mij werd het al in een vroeg stadium ontdekt door mijn medische keuring, maar bij veel jonge mensen zal zoiets niet op de radar staan. Ik ben ook een soort van ambassadeur voor kinderen met kanker. Ik kreeg veel brieven en berichten van ouders dat ik met mijn aanpak een voorbeeld vormde voor hen. Van urologen in Berlijn hoorde ik dat zij het nu extra druk hebben. Als ik ervoor kan zorgen dat een tumor in een vroeg stadium ontdekt wordt, dan ben ik daar trots op", aldus Baumgartl.



De Duitser leeft dan ook zeer mee met voormalig Ajax-aanvaller Sébastien Haller. Ook bij zijn medische keuring bij Borussia Dortmund werd een tumor ontdekt. Later bleek dat deze kwaadaardig was en dat Haller net als Baumgartl chemotherapie moet ondergaan. ,,Ik schrijf regelmatig naar Sébastien", erkent Baumgartl.



Volledig scherm Timo Baumgartl wenst Sébastien Haller sterkte. © Timo Baumgartl Instagram

,,Ik probeer hem tips te geven over hoe ik er doorheen ben gegaan. Ik kijk enorm uit naar het moment dat hij terug is en we in de tweede seizoenshelft hopelijk tegen elkaar zullen spelen. Ik denk dat het heel emotioneel zal worden", aldus Baumgartl, die ook meeleeft met Marco Richter (24), de speler van Hertha BSC bij wie eveneens teelbalkanker werd geconstateerd. ,,Ik ken Marco al heel lang. We zijn vrienden en ook met hem heb ik veel contact.”

Baumgartl stelt dat het belangrijk is om positief te blijven: ,,Kanker is op het begin een moeilijk woord. Het wordt geassocieerd met sterfelijkheid, waardoor je sombere gedachten krijgt en op het begin is het heel moeilijk te accepteren. Ik heb geprobeerd met humor positief te blijven, dat paste goed bij mij. Mijn eerste doel was dan ook om weer op het veld terug te keren. Ik stelde me tijdens mijn bezoekjes aan het ziekenhuis voor hoe het was om weer met de jongens op het veld te staan. Dat gaf me veel kracht.”

Nu Baumgartl de de individuele training heeft hervat, is het wachten tot een terugkeer bij de groep: ,,Natuurlijk ben ik ambitieus, maar ik moet soms ook geremd worden. Tijdens mijn chemotherapie heb ik elke ochtend vijf kilometer hardgelopen. Ik was in staat om fit te blijven, want ik realiseerde me dat ik weinig tot geen bijwerkingen had als ik bleef sporten.”