PSV-linksback Max in voetsporen van vader Martin met debuut in Die Mannschaft

Max staat in de basis bij de oefeninterland tegen Tsjechië. FC Twente-aanvaller Václav Černý (23), goed voor vier goals in de eerste acht duels bij FC Twente, zal mogelijk de directe tegenstander van Max zijn in de Red Bull Arena in Leipzig. Naast Max maakt ook Černý zijn debuut in de nationale ploeg. Max en Černý komen elkaar volgende week zondag ook tegen als FC Twente het in Enschede opneemt tegen PSV. De basisplek voor Černý is opmerkelijk, omdat hij in eerste instantie niet bij de definitieve selectie zat. Maandag werd hij alsnog opgeroepen.



Max mag de linkerflank bestrijken in de 3-4-3 formatie van Duitsland. Met zes assists en twee goals in zijn eerste twaalf wedstrijden voor PSV kent Max een goede start in Nederland. PSV nam hem afgelopen zomer voor 8 miljoen euro over van FC Augsburg. Robin Gosens zit op de bank. De linksback van Atalanta is net terug van een blessure en krijgt mogelijk rust met oog op de Nations League-wedstrijden tegen Oekraïne (zaterdag) en Spanje (dinsdag).



Max is de vijfde Duitser die in de voetsporen van zijn vader treedt als international. De in Polen geboren Martin Max was tussen 1989 en 2004 spits voor Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, 1860 München en Hansa Rostock. Zijn enige interland speelde hij op 17 april 2002, toen hij in de 84ste minuut mocht invallen voor Torsten Frings in de oefeninterland tegen Argentinië (0-1 nederlaag) in Stuttgart. Hij stond ook op de lijst van toenmalig bondscoach Rudi Völler voor het WK 2002, maar ging uiteindelijk niet mee naar Japan en Zuid-Korea, waar Duitsland in de finale verloor van Brazilië.