PSV nu tegen hongerig Rangers, dat met Giovanni van Bronckhorst oude CL-tijden wil laten herleven

Met Rangers speelde Van Bronckhorst rond de eeuwwisseling fraaie Champions League-wedstrijden tegen Bayern München, Valencia, AS Monaco en ook PSV. En hij zou niets liever willen dan die tijden met zijn meest favoriete club na Feyenoord te doen herleven op Ibrox.

Een glimp tot waar Rangers tegenwoordig weer in staat is vingen we afgelopen seizoen al op toen de Schotten tot de finale van de Europa League kwam. Daarin bleek Eintracht Frankfurt te sterk. Vanavond domineerden ze voor eigen publiek tegen Union. Op slag van rust maakte James Tavernier de eerste Schotse goal en na de pauze was het nog twee keer raak via Antonio Colak en Malik Tillman.

Volledig scherm Ibrox ontploft na de 3-0 van Malik Tillman. © Action Images via Reuters

Champions League-voetbal is in het blauwe gedeelte van Glasgow een klank uit een wel heel ver verleden. In 2010 was de club voor het laatst actief op het hoogste clubpodium van Europa. Het eindige toen derde in een poule met Manchester United, Valencia en Bursaspor. Daarna trad de ijstijd in bij Rangers. De gelauwerde club gleed af, ging failliet, werd teruggezet en herrees weer. In 2021 werd voor het eerst in tien jaar weer de titel gepakt. Van Bronckhorst heeft dat succes van trainer Steven Gerrard verder uitgebouwd.

Het Europese succes van vorig seizoen kostte Rangers sowieso twee basisspelers. Calvin Bassey werd voor 23 miljoen euro verkocht aan Ajax en Joe Aribo trok naar de Premier League (Southampton). De club kocht wel al fors in. Van Bronckhorst moet het met zijn assistenten Dave Vos en Roy Makaay nu doen met bijvoorbeeld Ben Davies die overkwam van Liverpool en de Turkse belofte Ridvan Yilmaz, overgenomen van Besiktas. PSV zou in de komende tweeluik beducht moeten zijn om het Colombiaanse heethoofd Alfredo Morelos die het slot van de succesvolle Europa League-campagne van vorig seizoen miste door een bovenbeenblessure, maar nu weer fit is. Rechtsback Tavernier is de club ook nog trouw gebleven, net als vleugelspits Ryan Kent.

Met twee overwinningen in de eerste twee wedstrijden is de club in stijl begonnen aan de Schotse competitie, die sinds de terugkeer van Rangers weer een aloude titanenstrijd tussen hen en Celtic is geworden. Maar misschien nog wel meer dan afrekenen met Celtic, wil Rangers weer eens Champions Leaguevoetbal spelen op Ibrox.

