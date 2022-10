PSV wacht zware avond: Arsenal ademt weer de klasse van Bergkamps Invincibles

Virgil van Dijk onder de indruk van Erling Haaland: ‘Gaat veel verdedi­gers nachtmer­ries geven’

Virgil van Dijk en Erling Haaland staan zondag voor de tweede keer in korte tijd tegenover elkaar. Na de strijd om de Community Shield treffen Liverpool en Manchester City elkaar in de Premier League. Van Dijk is onder de indruk van de Noorse doelpuntenmachine.

14 oktober