Pukki troeft alle vedettes van de Premier League af

Pukki kreeg in de maandelijkse verkiezing de voorkeur boven de genomineerden van de Engelse topclubs. De spits van Norwich maakte vijf doelpunten in de eerste vier speelrondes, waaronder een hattrick tegen Newcastle United (3-1).

De 29-jarige Fin scoorde ook in de verloren duels met Liverpool (1-4) en Chelsea (2-3) en tekende zo voor vijf van de zes doelpunten die zijn club tot nu toe heeft gemaakt in de Premier League. Met de drie punten staan de 'Canaries' op de voorlaatste plaats, met alleen Watford (één) onder zich.

De Argentijnse spits Agüero van Manchester City voert de topscorerslijst aan met zes goals, gevolgd door zijn teamgenoot Sterling en Pukki(beiden vijf). ,,Ik voel me zeer vereerd", zei de winnaar met de award voor speler van de maand in zijn handen. ,,Ik moet mijn teamgenoten en de manager bedanken, zij hebben dit mogelijk gemaakt. Hopelijk kan ik doelpunten blijven maken. Zo help ik mijn team het beste."

Derde Fin

Hij scoorde in de Championship 29 keer en had daarmee een groot aandeel in de promotie naar de Premier League. Pukki is de derde Fin die tot speler van de maand in de Premier League werd gekozen. Verdediger Sami Hyypiä (november 1999) en aanvaller Mikael Forssell (maart 2004) gingen hem voor.