Qatar groepswinnaar na zege op Saoedi-Arabië

Real Betis naar kwartfina­le na remise bij Sociedad

21:25 Real Betis heeft zich vanavond geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. De club van Quique Setién had voldoende aan 2-2 bij Real Sociedad, nadat het eerste duel in Sevilla vorige week op 0-0 was geëindigd. De uitgoals van Betis in Anoeta gaven de doorslag.