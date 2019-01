Quagliarella evenaart oude record van ‘Batigol’

Quagliarella, die komende week zijn 36ste verjaardag viert, nam tegen Udinese de eerste twee doelpunten voor zijn rekening. De aanvoerder van Sampdoria benutte twee strafschoppen en gaf later in de wedstrijd de assist bij de treffer van Manolo Gabbiadini. De routinier voerde zijn productie daarmee op naar zestien doelpunten, waarmee hij de topschutterslijst in Italië aanvoert. Cristiano Ronaldo (Juventus) en Duván Zapata (Atalanta) volgen met veertien treffers.



Quagliarella scoorde in de eerste maanden van het seizoen slechts twee keer. Sinds eind oktober is hij echter in iedere wedstrijd trefzeker. Vorig jaar kwam de spits tot negentien doelpunten in de Serie A.



Bij Udinese hadden Bram Nuytinck en William Troost-Ekong een basisplaats. Marvin Zeegelaar maakte als invaller zijn debuut in de Serie A, Hidde ter Avest bleef op de bank.