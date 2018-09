Queiroz blijft toch aan als bondscoach van Iran

Mancini laat Balotelli buiten selectie voor duel met Portugal

14:16 Mario Balotelli ontbreekt vanavond in de Italiaanse voetbalselectie voor de uitwedstrijd tegen Portugal in de Nations League. De aanvaller deed vrijdag nog wel mee in het thuisduel met Polen (1-1). Balotelli maakte toen geen beste indruk en kreeg veel kritiek.