Quiz | Hoe werd Sergio Ramos als kind genoemd door zijn vriendjes?

Video's Hoe Hakimi Internazio­na­le zoek speelde en overtuigde 40 miljoen euro voor hem te betalen

13:44 Internazionale legde gisteren liefst 40 miljoen euro neer voor Achraf Hakimi, de 21-jarige vleugelverdediger die de afgelopen twee seizoenen door Real Madrid werd verhuurd aan Borussia Dortmund. Daar overtuigde hij de Italiaanse club om fors geld voor hem neer te leggen. Niet alleen met uitstekende prestaties in het gehele seizoen, maar vooral ook in één wedstrijd in het bijzonder.