Quiz | Tegen welke club leed Liverpool zijn enige nederlaag in de Premier League?

Bosz en Leverkusen jagen op CL: ‘In één week kunnen we álles winnen’

15:06 Twee overwinningen: dat eist trainer Peter Bosz van zijn spelers bij Bayer Leverkusen. ,,We hebben nog twee finales in de Bundesliga, de spelers weten waar het om gaat. We kunnen in een week tijd álles winnen”, zegt Bosz, wiens elftal in de Bundesliga op de vierde plaats staat.