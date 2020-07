Quiz | Wie was de laatste ploeg die Real Madrid de baas was?

Spaanse minister wil voorzich­tig zijn met fans in stadions: ‘Nog niet realis­tisch’

12:52 De Spaanse minister van Volksgezondheid denkt dat het niet verstandig is om in het nieuwe voetbalseizoen al supporters toe te laten. ,,Om eerlijk te zijn denk ik dat dit niet realistisch is, gezien de situatie waar we ons nu in bevinden”, zegt Salvador Illa.