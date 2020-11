Racing Genk raakt trainer Thorup mogelijk al na vijf duels kwijt

De 50-jarige Thorup is nog maar iets meer dan een maand bij Genk aan het werk. Onder zijn leiding is de ploeg nog ongeslagen in de Belgische competitie. Mede daardoor herstelde Racing Genk zich van een slechte seizoensstart en klom het op naar de vijfde plaats op de ranglijst.

De Deen verving in september de Duitser Hannes Wolf, die op zijn beurt nog geen jaar in dienst was bij Genk. "Er moeten nog gesprekken gevoerd worden met Jess en zijn entourage om hierover een duidelijk standpunt te kunnen innemen", zegt Racing Genk op de clubwebsite.



Thorup is in Kopenhagen de beoogde opvolger van de Noor Stale Solbakken.