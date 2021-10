Racing Genk verrast: niet Van den Brom moet veld ruimen, maar assistent Haar

Dennis Haar kwam vorig jaar in het spoor van Van den Brom naar Limburg. Haar was voordien vijf jaar lang verantwoordelijk voor Jong AZ en ook twee seizoenen trainer van Jong PSV. ,,Voorlopig gaan Domenico Olivieri en Michel Ribeiro een meer prominente rol opnemen binnen de technische staf”, klinkt het in een korte mededeling. ,,De club gaat op zoek naar een geschikte vervanger om het trainersteam te versterken. Wij bedanken Dennis Haar voor zijn toewijding en wensen hem alle succes in de toekomst.”

KRC Genk verloor gisteren tegen AA Gent (0-3) voor de vijfde keer op rij en voor de zesde keer in zeven wedstrijden. Het vertrek van Haar is in die zin dus verrassend, aangezien niet hoofdtrainer Van den Brom het veld moet ruimen, maar zijn assistent.



In de Jupiler Pro League is Genk weggezakt naar de tiende plaats en overwintering in Europa is nog ver weg.