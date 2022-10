Radamel Falcao doet oude ploeg pijn: Atlético Madrid morst dure punten in strijd met Real Madrid en Barça

Onderzoek toont aan ‘Stadion­ramp Indonesië veroor­zaakt door traangas dat politie ‘in willekeuri­ge richting’ afschoot’

Het drama in een voetbalstadion in Indonesië waarbij op 1 oktober meer dan 130 mensen omkwamen, is veroorzaakt door traangas dat de politie afschoot. Veiligheidsminister Mohammad Mahfud presenteerde vrijdag de resultaten van het officiële onderzoek naar de ramp. Daarin staat dat de politie ,,excessief” optrad.

