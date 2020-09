Rakitic (32) stopt: Kroatië op EK zonder sleutelspeler

Rakitic, wiens bijnaam De Raket is, reageerde zelf in een statement: ,,Afscheid nemen van het Kroatische nationale team is de moeilijkste beslissing in mijn carrière, maar ik voelde dat dit het moment was om de knoop door te hakken en die beslissing te nemen.” De middenvelder zegt te hebben genoten van elke wedstrijd die hij voor Kroatië speelde, waarbij vooral de momenten op het laatste WK zijn ‘favoriete herinneringen’ zullen blijven.