Rakitic door De Jong naar Barça-bank verdreven: ‘Ik voel me verdrietig’

Dit seizoen is echter alles anders voor de middenvelder die vorig jaar zomer nog de WK-finale speelde. De Jong kwam over van Ajax en met onder anderen Sergio Busquets, Arthur, Arturo Vidal en Sergi Roberto als concurrenten komt Rakitic er niet meer aan te pas op het Barcelona-middenveld.



Bij de Spaanse televisieshow van Jorge Valdano laat Rakitic weten veel verdriet te hebben van zijn situatie. ,,Hoe voelt een klein meisje zich als haar speelgoed wordt afgepakt? Verdrietig. Ik voel me hetzelfde. Ze hebben de bal van me afgepakt.



Rakitic is 31 jaar, maar hij denkt dat hij nog van grote waarde kan zijn voor Barcelona. ,,Ik respecteer de beslissingen van de coach en de club. Ik heb zoveel gegeven in de afgelopen jaren en ik wil plezier blijven houden. Ik ben 31, geen 38. Ik voel dat dit mijn beste jaren zijn.”