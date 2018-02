Rakitic wil in Londen al toeslaan met Barcelona

FC Barcelona wil morgenavond in de achtste finales van de Champions League tegen Chelsea al in Londen toeslaan. Dat zegt Ivan Rakitic, de Kroatische middenvelder van de Spaanse favoriet voor deze confrontatie.

Rakitic verwacht echter niet dat die opdracht simpel is. ,,We spelen bij een sterke, goed georganiseerde tegenstander. Vooral op het middenveld valt het niet mee tegen Chelsea een overwicht te krijgen. Barcelona zal op zijn best moeten zijn om te winnen. Dat neemt niet weg dat we de controle willen hebben. Het moet kunnen. Vooral in de Champions League verwacht ik dat we boven onszelf uitgroeien.''

Coach Ernesto Valverde vreest de tegenstander onder meer vanwege diens coach. ,,Antonio Conte is een van de beste trainers ter wereld. Dat is iets om rekening mee te houden. Zijn cv is buitengewoon, niet alleen door de successen bij Chelsea, maar ook bij Juventus en de nationale elf van Italië. Laten we bovendien niet vergeten dat we te maken hebben met de kampioen van Engeland én dat de teams uit de Premier League het bijzonder goed doen in de Champions League dit seizoen.''

Bovenal is de coach echter blij dat het zover is. ,,We hebben maanden naar deze wedstrijd uitgekeken. Ik denk Chelsea ook. Laten we er iets moois van maken.''