Ramos scherpt eigen record aan met twintigste rode kaart

De centrale verdediger kreeg eerst geel voor een handsbal, die zijn ploeg tevens een strafschop kostte waaruit de gelijkmaker viel. In de slotfase werd Ramos opnieuw met geel bestraft wegens gevaarlijk spel waarna hij het veld moest verlaten. De recordhouder leek even op de goede weg. Zijn laatste rode kaart in La Liga kreeg hij ruim een jaar geleden.

Ramos wacht in de Champions League ook nog een schorsing na zijn gele kaart in de uitwedstrijd afgelopen woensdag tegen Ajax (1-2). Hij zei na afloop dat hij opzettelijk die kaart had ‘gepakt’ om zijn automatische schorsing in de thuiswedstrijd tegen Ajax te kunnen uitzitten. Ramos trok die ontboezeming snel weer in, maar toen was het kwaad al geschied. De UEFA stelt een onderzoek in naar zijn uitlating en legt hem mogelijk een extra schorsing op.