Ramos zet alles op Champions League: ‘Dinsdag wacht soort finale tegen Ajax’

Vier dagen eerder had Real Madrid voor eigen publiek de return in de halve finales van het Spaanse bekertoernooi tegen Barcelona al met 3-0 verloren. In La Liga liep de achterstand van de ‘Koninklijke’ zaterdagavond op naar twaalf punten. ,,Het is jammer dat de afstand zo groot is, maar we blijven vechten’', aldus Ramos, die dinsdag vanwege een schorsing vanaf de tribune moet toezien hoe zijn teamgenoten het doen in de return tegen Ajax. Real Madrid won drie weken geleden in Amsterdam het eerste duel in de achtste finale van de Champions League met 2-1.