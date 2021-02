Rampweek Koeman en De Jong: Cádiz trakteert Barça op pijnlijk puntenverlies

Video Lautaro en Lukaku laten Inter dromen van eerste prijs in tien jaar

16:56 Internazionale heeft uitstekende zaken gedaan in de spannende titelrace in de Serie A. De ploeg van coach Antonio Conte won in San Siro met 3-0 van AC Milan en staat nu vier punten los aan kop. Lautaro Martínez (twee) en Romelu Lukaku maakten de goals in de Derby della Madonnina.