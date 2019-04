RB Leipzig staat bekerstunt HSV in de weg en staat voor het eerst in finale

In het eigen Volksparkstadion hoopte het afgegleden HSV oude tijden te laten herleven. De Hamburgers stonden 32 jaar geleden voor het laatst in de finale van de DFB Pokal, waarin met 3-1 werd gewonnen van Tweede Bundesligaclub Stuttgarter Kickers (3-1). Voor HSV, destijds nog een topclub, waren de rollen dit keer omgedraaid. Met ex-Spartaan Rick van Drongelen in de basis keek de thuisclub al snel tegen een achterstand aan. Yussuf Poulsen kopte in de 12de minuut reeds raak. Maar HSV, na de eerste degradatie uit de historie dit seizoen uitkomend op het tweede niveau in Duitsland, toonde karakter. Aangevuurd door de fanatiek aanhang kwam de thuisclub halverwege de eerste helft terug na een fraaie uithaal van Bakery Jatta: 1-1.

In de tweede helft ging HSV op zoek naar meer. Maar ook na rust sloeg de nummer drie van de Bundesliga snel toe. Poulsen stond dit keer aan de basis van de treffer, die uiteindelijk werd gemaakt door HSV-verdediger Vasilije Janjicic. De Zwitser werd met zijn eigen goal de schlemiel van de avond.



Na die tegenvaller werden de veranderde verhoudingen in het Duitse voetbal pas echt duidelijk. RB Leipzig had weinig meer te vrezen van HSV, dat goed weg kwam toen Emil Forsberg 20 minuten op de lat schoot. Het bleek uitstel van executie, want twee minuten later liet de Zweed doelman Julian Pollersbeck kansloos met een droge knal in de korte hoek: 1-3.



Voor HSV kwam zo een einde aan het bekersprookje. Leipzig kan zich na de verdiende zege opmaken voor zijn eerste finale. Daarin speelt het tegen de winnaar van Werder Bremen – Bayern München. Dat duel wordt woensdagavond gespeeld.