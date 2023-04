Real Betis-icoon Joaquín (41) zwaait af na loopbaan van 24 jaar, record van Zubizarreta is nog in zicht

Het record van de Baskische doelman Andoni Zubizarreta (61 jaar) kan Joaquín nog overtreffen als slotstuk van een prachtige loopbaan. Zubizarreta kwam tot 622 wedstrijden in La Liga. Joaquín staat nu op 615 wedstrijden in de Spaanse competitie. Real Betis heeft nog negen wedstrijden te gaan, maar met speeltijd in nog acht duels passeert hij Zubizarreta als speler met de meeste wedstrijden op het hoogste niveau in Spanje.

Real Betis strijdt nog om plaatsing voor de Champions League van volgend seizoen. De club uit Sevilla staat nu vijfde met 48 punten, drie minder dan Real Sociedad. Volgende week dinsdag staan de clubs tegenover elkaar in Estadio Benito Villamarín, de thuishaven van Real Betis met ruim 60.000 plaatsen. Joaquín staat dit seizoen op 23 wedstrijden (15 in La Liga), voornamelijk invalbeurten van zo’n twintig minuten.

Joaquín begon zijn profloopbaan in het seizoen 1999/2000 in Real Betis B, op dat moment actief op het derde niveau van Spanje. Na een goed seizoen in het beloftenteam werd de behendige rechtsbuiten, bekend om zijn snelle passeeracties en krulvoorzetten, overgeheveld naar de hoofdmacht van Real Betis. Met de club uit Sevilla won hij in 2005 de Copa del Rey en werd hij vierde in La Liga, waarmee hij in het daaropvolgende seizoen in de Champions League uitkwam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de zomer van 2006 werd Joaquín voor 25 miljoen euro verkocht aan Valencia, waar hij uiteindelijk vijf jaar zou spelen. In 2008 won hij ook met Valencia de Copa del Rey, al zou trainer Ronald Koeman een paar dagen later al ontslagen worden vanwege de slechte resultaten in La Liga.

In 2011 maakte Joaquín voor 4,2 miljoen euro de overstap naar Málaga, waar hij met teamgenoten als Joris Mathijsen, Ruud van Nistelrooij, Júlio Baptista, Santi Cazorla en Isco in zijn tweede seizoen uitkwam in de Champions League. In 2013 vertrok hij voor 1,8 miljoen euro naar Fiorentina, om twee jaar later voor 1,5 miljoen euro weer terug te keren bij zijn grote liefde Real Betis.

Met de club uit Sevilla won hij vorig jaar voor de derde keer in zijn loopbaan de Copa del Rey. Het leek een mooi moment om te stoppen, maar Joaquín kon de sfeer van de kleedkamer en de wedstrijdspanning nog niet missen. Joaquín staat bekend als een van de grote smaakmakers in het Spaanse voetbal van deze eeuw, met zijn grappen en grollen op en naast het veld. De routinier is een graag geziene gast in veel televisieprogramma's, waar hij anekdotes met de grootste lol kan vertellen.

Joaquín speelde ook 51 interlands voor Spanje, waarmee hij uitkwam op het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea en WK 2006 in Duitsland. In 2007 speelde hij al zijn laatste interland, maar als clubvoetballer ging hij daarna dus nog liefst zestien jaar door.

In clubverband staat Joaquín nu op 907 wedstrijden, waarvan 480 voor Real Betis. Valencia (218 duels), Málaga (70 duels) en Fiorentina (71 duels) waren de andere clubs waar hij over de flank denderde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Joaquín twee weken terug in duel met Antoine Griezmann. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over La Liga