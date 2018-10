Real blijft ondanks slechte start droomclub voor Hazard

Of hij de vragen over Real Madrid stilaan niet beu raakt? De meeste spelers zouden er zich met een cliché uit proberen wurmen, maar Eden Hazard heeft lak aan alles wat hem in de mediatraining is geleerd. ,,Zulke vragen horen er nu eenmaal bij”, zegt Hazard. ,,Deel van de journalistiek. Ik praat liever over voetbal, you know, maar het is geen enkel probleem.” Zelfs met zijn eerlijke antwoorden raakt hij weg. Binnen het bestuur kennen ze al jaren zijn wens om ooit voor Real te spelen, maar waarderen ze zijn houding om een deal niet te forceren - ook niet deze zomer toen hij na een sterk WK klaar was met Chelsea. Zijn Engelse club hield onderhandelingen echter af. Zelfs voor 200 miljoen euro kon er niet gepraat worden en Real wilde zo’n grote som niet op tafel leggen.

Topvorm

Hazard, in de vorm van zijn leven met 8 goals en 3 assists, blijft zich respectvol opstellen zonder de waarheid te verbloemen. Zelfs een deel van de fans zou hem zijn droom niet misgunnen uit dankbaarheid voor zijn bewezen diensten en zijn houding. Alleen hopen die dat The Blues snel met hun beste speler om de tafel gaan. Het contract van Hazard loopt in 2020 af. Een nieuw voorstel kwam er nog niet. ,,Ik zou nu kunnen praten”, zegt Hazard. ,,Als ze nu naar mij zouden komen, dan sta ik daar open voor. Ik ga niet zeggen dat ik niet met de club of de eigenaar spreek. Ik sta constant met hen in contact. Misschien is het een verrassing dat ze nog niet naar mij zijn gekomen. Ik wil geen warrige situatie. Ik wil het beste voor mezelf en het beste voor de club. Ik ga niet roepen dat ik ga bijtekenen om vervolgens toch mijn krabbel niet te zetten (zoals Thibaut Courtois deed, red). We zullen zien.''

Moeilijke beslissing

,,Soms sta ik op met de gedachte dat ik wil vertrekken. Op andere dagen denk ik dat ik beter zou blijven. Het is een moeilijke beslissing. Het draait om mijn toekomst. Ik ben 27 nu, straks word ik 28. Het kan mijn laatste grote transfer worden. Daarom dat ik na het WK die uitspraken heb gedaan: omdat ik voelde dat het een goed moment was om andere lucht op te snuiven. Ik ben echt top op dit moment, ik geniet van mijn voetbal.”



,,Real Madrid is voor mij nog altijd de beste club in de wereld. Daar ga ik niet over liegen. Het is mijn kinderdroom om ooit voor die club te spelen. We zullen zien wat er gebeurt. Ik wil niet elke dag over Real praten, maar ik denk dat we snel over mijn toekomst zullen samen zitten. Als je een droom hebt, wil je die waarmaken. Maar zoals ik al 100 keer heb gezegd: als ik mijn transfer krijg, zal ik blij zijn, maar als ik moet blijven ga ik niet mokken. Ik ben content, wat de uitkomst ook wordt. Ik ben op dit moment gelukkig hier. Ik wil gewoon genieten, zoals ik dat nu doe.”