Real enkele weken zonder captain Ramos

Trainer Zinedine Zidane mist zijn aanvoerder in ieder geval zondag in de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo en drie dagen later in de return tegen CD Numancia in het Spaanse bekertoernooi. Rechtsback Dani Carvajal ontbreekt ook tegen Celta de Vigo vanwege een schorsing, naar aanleiding van de rode kaart die hij kreeg in de verloren 'Clásico' tegen FC Barcelona (0-3). Real Madrid zag de achterstand op de Catalaanse koploper in La Liga daardoor oplopen tot veertien punten, wel met een wedstrijd minder gespeeld.