Real Madrid bestolen tegen Manchester City? 3D-beelden tonen aan dat bal vlak voor gelijkmaker uit was

Met video Massale vechtpar­tij in Argentijn­se stadsderby: 7 rode kaarten in blessure­tijd

De wedstrijden tussen River Plate en Boca Juniors staan altijd garant voor spektakel, maar gisteravond verliep de kraker in Argentinië in de blessuretijd uit op een massale vechtpartij. De scheidsrechter greep achteraf in met liefst 7 rode kaarten.