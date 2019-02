Real Madrid blameert zich thuis tegen laagvlieger Girona

Recordtref­fer Pizarro (40) levert Bremen puntje op

16 februari Claudio Pizarro heeft met een bijzonder doelpunt diep in de blessuretijd nog een punt gered voor Werder Bremen op bezoek bij Herta BSC (1-1). De inmiddels 40-jarige spits is dankzij die treffer de eerste speler die in 21 (!) verschillende kalenderjaren scoort in de Bundesliga.