Real Madrid en de titel van de vele doelpuntenmakers

Fo­su-Men­sah krijgt op 16 juli eerste speelminu­ten van het seizoen bij United

20:32 Het is al 16 juli en het seizoen in Engeland is al bijna een jaar onderweg, maar Timothy Fosu-Mensah krijgt vandaag zijn eerste speelminuten van het seizoen. De 22-jarige verdediger uit Amsterdam begint als linksback van Manchester United in de uitwedstrijd bij Crystal Palace.