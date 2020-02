Real Madrid en Ramos raken het niet eens over contractverlenging

Video Uitblinker Hateboer in bijzonder rijtje: ‘Werd tijd voor een doelpunt’

9:09 ,,Het werd tijd voor een doelpunt”, was de eerste reactie van Hans Hateboer in de Italiaanse media, nadat hij twee keer had gescoord voor Atalanta in het gewonnen duel in de achtste finales van de Champions League tegen Valencia (4-1). ,,Ik geloof dat iedereen er dit seizoen al één had ingeschopt, behalve ik. Daar kan men mij nu niet meer mee achtervolgen.”