Real Madrid heeft veel moeite met Málaga

ManUnited wint, Spurs morst met punten

18:10 Manchester United heeft zaterdag in de Premier League een moeizame overwinning geboekt. De ploeg van manager José Mourinho won op het eigen Old Trafford met 1-0 van Brighton & Hove Albion, de club van Davy Pröpper. Het enige doelpunt kwam in de 66e minuut op naam van verdediger Lewis Dunk van Brighton, via wiens lichaam een schot van Ashley Young over keeper Mathew Ryan in het doel vloog.