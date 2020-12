Real Madrid krijgt wat lucht met knappe zege op Sevilla van Luuk de Jong

De Madrilenen kwamen door een curieus doelpunt op voorsprong in Stadion Ramón Sánchez Pizjuán. Vinícius Júnior verlengde de voorzet van Ferland Mendy net voor de uitgekomen Sevilla-doelman Yassine Bounou en via de Marokkaanse keeper verdween de bal knullig in de goal. Het was een historische eigen goal van de doelman: het was namelijk het eerste eigen doelpunt deze eeuw van een Sevilla-doelman.