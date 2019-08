Real Madrid niet langs Real Valladolid in eigen huis

Real Madrid begon vorige week met een zege bij Celta de Vigo (1-3). Tegen Real Valladolid zag het er lange tijd somber uit voor de ploeg van Zidane. De thuisclub liet legio kansen onbenut. Na de rust mocht onder anderen nieuwkomer Luka Jovic zich aan het Madrileense publiek laten zien. Dankzij de 150ste treffer van Benzema in de Spaanse competitie dacht Real Madrid in de slotfase alsnog drie punten te pakken. Guardiola besliste echter anders: 1-1.



De 150ste goal van Benzema bracht hem nog wel in een fraai rijtje spelers. Hij is de zevende niet-Spaanse speler met meer minstens 150 goals in La Liga. De andere zes zijn Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Hugo Sánchez, Alfredo di Stefano, Samuel Eto’o en Ferenc Puskás.