Real Madrid ondanks tal van blessures naar finale op WK voor clubs in Marokko

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voor clubs in Marokko. Het Egyptische Al Ahly werd in de halve finale met 1-3 verslagen.

Al Ahly had al twee wedstrijden achter de rug op het WK voor clubs. In de eerste ronde werd Auckland City met 3-0 verslagen en vervolgens werd er in de tweede ronde ook van Seattle Sounders FC gewonnen (0-1). In het Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat was Real Madrid wel een maatje te groot.

Een minuut na rust leek de beslissing een feit in Rabat. In de 43ste minuut had Vinícius Júnior voor de 0-1 gezorgd, waarna Real Madrid middels een goal van Federico Valverde een minuut na rust ook de 0-2 maakte. De Egyptische club gaf echter niet op en in de 65ste minuut werd met een benutte penalty van Ali Maaloul de aansluiting gevonden. Verder dan dat kwam de Egyptische club niet. Luka Modric verzuimde in de 87ste minuut nog om de 1-3 te maken vanaf de penaltystip, maar in blessuretijd deed Rodrygo dat alsnog. De eindstand viel zelfs nog ruimer uit: Sergio Arribas viel in de 98ste minuut in en scoorde in diezelfde minuut nog de 1-4.

Volledig scherm Fans van Al Ahly. © AFP

Real Madrid neemt het zaterdag in de finale op tegen Al-Hilal uit Saoedi-Arabië. Die club won gisteren met 3-2 van het Braziliaanse Flamengo, dat het zaterdag in de strijd om de derde plek dus nog op moet nemen tegen Al Ahly. Real Madrid kan de wereldbeker voor clubs voor de vijfde keer winnen. Eerder werd de beker al in 2014, 2016, 2017 en 2018 gewonnen.

Blessures

Vlak voor de wedstrijd werd bekend dat Marco Asensio al de zevende speler was die Real Madrid moest missen in de halve finale van het WK. De middenvelder heeft een hamstringblessure, eerder opgelopen in de wedstrijd tegen Mallorca. Coach Carlo Ancelotti kon ook al geen beroep doen op Thibaut Courtois, Karim Benzema, Eden Hazard, Éder Militão, Lucas Vázquez en Ferland Mendy wegens blessures.

Benzema en Militão lijken niet heel ernstig geblesseerd en kunnen mogelijk op tijd aansluiten bij Real in Marokko voor de finale op zaterdag. Ancelotti kreeg woensdag te horen dat doelman Courtois, die kampt met een liesblessure, ook dan niet inzetbaar is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over La Liga

Statistieken La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.