Real Madrid pakt bij Sociedad clubrecord met elfde uitzege op rij

Real trad in San Sebastián aan zonder de nog geschorste Cristiano Ronaldo. Het leverde de pas 20-jarige Borja Mayoral een basisplaats op en die kans greep hij in de negentiende minuut met beide handen aan. De twintigjarige aanvaller pegelde een hooggehouden bal van Sergio Ramos binnen, zijn eerste competitietreffer voor De Koninklijke.



Kévin Rodrigues bracht Sociedad tien minuten later weer op gelijke hoogte. Real kwam opnieuw op voorsprong doordat de bal via dezelfde Rodrigues in eigen doel verdween na een actie van Mayoral. In de tweede helft maakte Gareth Bale na een snelle tegenaanval 1-3. Voor Real Madrid was de zege bij Sociedad alweer de elfde uitoverwinning in de Spaanse competitie op rij: een clubrecord.



Sociedad staat na vier speelronden op negen punten, Real Madrid op acht punten.